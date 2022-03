Kaufleute protestieren: In St. Pöltens City sollen Bäume fallen

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden

"Es muss doch auch noch eine andere Lösung geben", sagt Elvira Bachinger, die das Geschäft "Gutding" in der Schreinergasse in St. Pölten betreibt. Ihre Sorge teilt sie mit einigen anderen Kaufleuten, die in der Gasse im Herzen der Landeshauptstadt arbeiten.

Grund für die Aufregung: Weil die Schreinergasse neu gestaltet wird, müssen fünf Bäume den Baumaschinen weichen (KURIER berichtete). "Wir haben alles probiert, aber egal wie man es dreht und wendet, die Lage der Leitungen macht eine Erneuerung der Bäume unumgänglich. Mit der dringend notwendigen Neugestaltung wird die Baumreihe aber ersetzt und erweitert“, erklärt Baudirektor Wolfgang Lengauer.