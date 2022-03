Das ist der Zeitplan für den Bau des neue Domviertels in St. Pölten

Bauarbeiten 2022

2022 sollen insgesamt 4.130 Quadratmeter (blaue Abschnitte) der Domplatzfläche bearbeitet werden. Begonnen wird ganz im Norden mit einer Fläche von 670 Quadratmetern. Diese werden von 7. März bis 23. Mai bearbeitet. Bereits am 25. April starten die Bauarbeiten am 1.380 Quadratmeter großen zweiten Abschnitt. Die Arbeiten an diesem Teil werden bis 4. Juli andauern.

Von 13. Juni bis 15. August wird schließlich am 740 Quadratmeter großen, dritten Bauabschnitt gearbeitet. Bauabschnitt vier – erneut mit einer Fläche von 740 Quadratmeter - soll von 25. Juli bis 26. September erledigt werden. Der letzte Bauabschnitt für 2022 steht mit 600 Quadratmetern von 5. September bis 21. November an.

Umgestaltungen auch noch 2023

2023 soll abschließend noch eine Fläche von 1.520 Quadratmetern (grüne Abschnitte) umgestaltet werden. Nach der Winterpause geht es mit dem 750 Quadratmeter von 9. Jänner bis 6. März mit dem ersten Bauabschnitt 2023 los. Dieser hat eine Fläche von 570 Quadratmeter. Von 20. Februar bis 17. April wird der zweite, 500 Quadratmeter große Bauabschnitt bearbeitet.

Den Abschluss macht der 450 Quadratmeter große, dritte Bauabschnitt von 17. März bis 24. Juli. Dann wird der Bau für das neue Domviertel abgeschlossen sein.