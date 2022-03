"Der neue Domplatz wird nur etwas für hartgesottene Saunagänger"

In wenigen Tagen beginnt der Bau des neuen Domplatzes in St. Pölten, am vergangenen Montag gab es dafür grünes Licht im Gemeinderat - besiegelt wurde das 3,7 Millionen teure Projekt allerdings nur mit den Stimmen der SPÖ, die die absolute Mehrheit hält.

Das Vorhaben sorgte bereits im Vorfeld für Diskussionen, Kritiker befürchten eine "Asphalt-Wüste" im Herzen der Stadt, die Befürworter hingegen sprechen von einem "Meilenstein für die Stadtentwicklung".