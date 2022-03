Fahrzeug stand in Neunkirchen in Vollbrand

Nachdem in der Nacht auf Freitag bereits ein PKW im Stadtgebiet von Neunkirchen in Vollbrand stand, kam es heute FrĂĽh nur wenige 100 Meter entfernt erneut zu einem Brandeinsatz an einem Fahrzeug.

Heute Früh stand ein Klein-Lkw nur wenige Gassen entfernt von der ersten Einsatzadresse in Vollbrand. Der Brand konnte von der FF Neunkirchen Stadt rasch gelöscht werden. Die Brandursache ist bei beiden Bränden noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde bei beiden Bränden niemand.