Schlepper mit acht Flüchtlingen durch Unfall in NÖ aufgeflogen

In Bruck an der Leitha kam es heute in den frühen Morgenstunden - gegen 6 Uhr - zu einem Verkehrsunfall. Beim Eintreffen der Polizei wurde schließlich klar, dass es sich dabei um einen Schlepper-Auto handelte. Ein bewusstloser Flüchtling musste aus dem Kofferraum geborgen werden.

Konkret kam es zu dem Unfall auf der B211 auf Höhe der Autobahnauffahrt zur A4. Aus noch unbekannter Ursache prallte der Kleinwagen mit Wiener Kennzeichen dort gegen die Leitschienen.