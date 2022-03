Park-&Ride-Anlagen in NÖ wegen Wiener Parkpickerl nicht überfüllt

"Bestmöglich reagiert"

„Wir haben gewusst wir müssen handeln – das haben wir auch bestmöglich getan und mit Provisorien und Ausbauten der Park-&-Ride-Anlagen auf das Mehraufkommen reagiert. An der Auslastungsgrenze sind wir in keiner der Anlagen angelangt“, zog Schleritzko Zwischenbilanz. Mit dem Anstieg der Öffi-Nutzer sei gerechnet worden.

Ein Plus an abgestellten Fahrzeugen wurde in den ersten Tagen des flächendeckenden Wiener Parkpickerls in mehreren Orten im Umland wie etwa in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) registriert. Ähnlich stellt sich die Lage in Gerasdorf im selben Bezirk dar. „Leider wurde ein Wiener Problem nach Gerasdorf weitergeschoben. Das müssen wir jetzt lösen“, sagte Bürgermeister Alexander Vojta (SPÖ).