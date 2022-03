Parkpickerl: Nach der Aufregung kommt die Leere

Mit „die“ sind wohl allen voran Pendler aus Niederösterreich gemeint. Diese haben, wie sich beim KURIER-Lokalaugenschein zeigte, zwei Auswege gefunden. Zum einen die Parkgaragen. Deutlich voller als sonst war zum Beispiel die Park-&-Ride-Anlage bei der U4-Station Heiligenstadt. Die großen Garagen-Betreiber „Best in Parking“ und „Apcoa“ bestätigen den Eindruck: Die Auslastung habe sich „merklich“ erhöht, heißt es.

Und zum anderen parkten so manche Pendler einfach weiter außerhalb – um dann mit dem Zug nach Wien zu fahren. Etwa in Langenzersdorf: Straßen in Bahnhofsnähe waren plötzlich zugeparkt. Wieder andere stiegen ganz auf die Öffis um und fuhren mit dem Bus zum Zug.