Neue Regelung: Parkpickerl piesackt Pendler

"Mobilitätsverhalten neu denken"

Im Wiener Umland waren die ÖBB-Parkhäuser gut gefüllt, aber nicht überlastet. Entspannt zeigten sich die Pendler der viel frequentierten Bahnhöfe in Korneuburg und Stockerau: Das Parkpickerl ist für viele der Zugfahrer kein Thema, auf Autofahrten nach Wien verzichten sie schon länger. „Eine höhere Auslastung in den Zügen wäre mir nicht aufgefallen“, so eine Bahnfahrerin aus dem Bezirk Korneuburg.

Anders die Situation in Langenzersdorf, das direkt an Wien angrenzt: Da hatten es die Einwohner in der Früh schwer, einen Parkplatz in Bahnhofsnähe zu ergattern. Wo üblicherweise nur die für Bahnkunden vorgesehenen Parkplätze belegt sind, waren am Dienstag fast alle Straßen in Bahnhofsnähe bis auf den letzten Meter zugeparkt.

„Bis zu 20.000 der täglich nach Wien pendelnden Landsleute sind direkt betroffen und müssen ihr Mobilitätsverhalten neu denken“, sagt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Dafür schaffte das Land neue Rahmenbedingungen: In NÖ werden in Summe 2.000 neue Pkw-Stellplätze und rund 700 überdachte Zweiradstellplätze errichtet.