Die Arche Noah für Tiere ist selbst in Not

Eigentlich wollte Gabriele Wodak nur einen Spaziergang mit ihrem Hund unternehmen, als sie in Wolfsgraben in Niederösterreich eine Entdeckung machte, die ihr Leben verändern sollte. Sie stand plötzlich vor einem verfallenen Tierpark, in dem Ponys, Esel, Waschbären, Wölfe, Füchse, Rotwild, Wildpferde, Rinder und Katzen vor sich hin vegetierten. „Es war schrecklich, einer der größten Tierschutzskandale des Landes“, erinnert sich Wodak.

Mehr als 20 Jahre später ist Wodak selbst Besitzerin des Tierparks. Sie hat mithilfe von Helmut Pechlaner, dem ehemaligen Direktor des Tiergartens Schönbrunn, einen Gnadenhof eröffnet, obwohl sie dieses Wort nicht gerne in den Mund nimmt. „Ich sage immer, dass es sich um ein Refugium für aufgegebene Tiere handelt.“

Es tut sich jedenfalls einiges auf der Arche Noah im Wienerwald. Pferde, Esel, Waschbären, Affen und Schweine werden hier umsorgt, die 60-Jährige wird dabei von ehrenamtlichen Helfern unterstützt. „Es ist eine wunderschöne, aber auch sehr herausfordernde Arbeit.“