Mächtige Gerüste und eine Plattform hoch oben am Tonnengewölbe des Kirchenschiffs werden in den nächsten Wochen im Inneren der Basilika am Sonntagberg (Bezirk Amstetten) errichtet. Die Generalsanierung der Wallfahrtskirche geht in die siebente Etappe. Mehr als 600.000 Euro werden heuer im Langhaus in die Restaurierung der Wände, Skulpturen und der berühmten Deckenfresken von Daniel Gran investiert.