Jüngster Primus der Mostbarone als Hüter der Natur

Gearbeitet wird in der erlauchten Runde aber ab sofort. Demnächst muss der neue Jahrgang der Gourmetmoste (Brous, Exibatur und Preh) in den typischen drei Geschmacksrichtungen cuvetiert werden. Sensible, erfahrene Gaumen sind gefragt, um die Moste aus den Kellern der Barone optimal zu kombinieren. Der neue Primus ist als Mostsommelier und Abgänger von Meisterkursen dafür gut gewappnet. Die Gourmetmoste sind die beliebten hochpreisigen Flaggschiffe unter den Baronsmosten.

Weil es in der Pandemiezeit keine Treffen der 16-köpfigen „Adelstruppe“ gab, gilt es nun, einige schon früher ins Auge gefasste Ziele aufzuarbeiten. „Als Erstes wollen wir unseren Mostbaron-Onlineshop auf den neuesten Stand bringen. Und neue, modernere Produktetiketten werden kommen“, kündigt Reikersdorfer an. Am Produktsektor wird an neuen alkoholfreien Getränken getüftelt.