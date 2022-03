NÖ setze weiter auf den klassischen Katastrophenschutz. So werden bis 2023 4,1 Millionen Euro in die Erneuerung der 2.500 Sirenen im Land investiert, kündigte Pernkopf an. Moderne Ausrüstung sei eine Voraussetzung für die Einsatzbereitschaft der Wehren. 2021 wurden 33,5 Millionen Euro in neue Einsatzfahrzeuge investiert. Das Land steuerte 9,5 Millionen Euro an Bedarfszuweisungen bei, 4,8 Millionen Mehrwertsteuer wurden den Wehren für den Kauf verpflichtend notwendiger Autos rückvergütet. Diese Rückvergütung und eine Sonderinvestitionsprämie durch den Bund sei längst für alle Feuerwehren Österreichs fällig, appellierte Mikl-Leitner. Pernkopf berichtete, dass er darüber intensive Verhandlungen mit Finanzminister Magnus Brunner führe.