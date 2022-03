Gesundheitsminister Mückstein steht angeblich vor Rücktritt

Laut Informationen von krone.at soll am Wochenende eine Umbildung in der türkis-grünen Regierung anstehen. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein könnte ersetzt werden.

Der Arzt aus Wien hat im April des Vorjahres das Amt vom oberösterreichischen Grünen Rudi Anschober übernommen, der nach 13 Monaten Pandemie aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat.

Auch ein Nachfolger soll schon bestimmt sein. Auf Mückstein soll demnach Johannes Rauch, derzeit Landesrat für Umwelt und Verkehr in Vorarlberg, folgen.

Mückstein hat ein Rückkehrrecht in seinen Zivilberuf in seinen Gruppenpraxis im sechsten Bezirk in Wien.

Offiziell gibt es dazu noch weder eine Bestätigung noch einen Kommentar.

Mehr in Kürze.