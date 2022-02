Wolfgang Mückstein, der angstbehaftete Gesundheitsminister

Sanitär statt Sanität

Der Regierungspartner ÖVP ortet den Grund für die holprige Performance von Mückstein vielmehr im Gesundheitsministerium. „Das Ressort ist ein Moloch“, so ein hochrangiger ÖVPler. Mückstein selber bemühe sich, die Vereinbarungen einzuhalten und ist für die ÖVP-Spitze jederzeit erreichbar. „Wenn du als Quereinsteiger in so ein großes Ministerium crashst, musst du Antworten bekommen, wenn du fragst. Da bist du auf deine Mitarbeiter angewiesen“, so ein ÖVPler.

Dass das Gesundheitsministerium inklusive des Kabinetts von Mückstein viele Baustellen hat, ist bekannt. Das äußerst sich in kleinen wie in großen Pannen. Kleine Fauxpas sind etwa, wenn in der Verordnung für den Lockdown stets derselbe Fehler im Verordnungstext auftaucht, obwohl die Opposition Mückstein und seine Mitarbeiter darauf aufmerksam macht.

So wollte man sicherstellen, dass Geschäfte, die Sanitätswaren verkaufen, weiterhin im Lockdown offen halten können. Statt Sanitätshandel stand im Entwurf, der im Hauptausschuss des Parlaments präsentiert wurde, „Sanitärhandel“. Also Shops, die Badezimmerausstattung verkaufen. „Klar, über so einen Fehler kann man schnell hinweglesen. Aber wir haben Mückstein und sein Team darauf aufmerksam gemacht. Zehn Tage später war der Fehler wieder in der Verordnung“, erzählt ein Oppositionspolitiker.