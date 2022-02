Nicht "scharf stellen": Die Impfpflicht-Skepsis der Landeshauptleute

Wenn es um die Impfpflicht geht, dann zählt Wiens SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker zu jenen, die am konsequentesten zu den Beschlüssen der Bundesregierung und des Parlaments stehen.

„Wir haben das beschlossen. Wir sollen nicht dem österreichischen Sport huldigen, dass man alles, was beschlossen wird, am nächsten Tag gleich wieder hinterfragt“, sagte er am Montag. Und er blieb auch am Mittwoch dabei, als einige Landeshauptleute schon zu wackeln begonnen hatten. Am deutlichsten Salzburgs ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der sich plötzlich „skeptisch“ zeigte.