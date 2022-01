Doskozil: "Das ist keine Politik mit Hausverstand"

Sie werden beschuldigt, dass Sie im Rahmen des Untersuchungsausschusses eine Falschaussage getätigt haben.

Sollte es bei mir zu einer Anklage kommen, wovon ich nicht ausgehe, dann trete ich zurück. Es gab eine Aufsicht und bereits 2015 Anzeigen, denen aber nicht nachgegangen wurde.

Erst vor wenigen Tagen gab es Schüsse eines Schleppers auf einen Grenzpolizisten. Was kann man dagegen tun?

Damit das nicht so weitergeht, müsste es auf EU-Ebene endlich einen Plan geben. Da ist auch die Verteidigungsministerin gefordert. Man sollte in dieser Situation keine Grundwehrdiener mehr an die Grenze schicken.

Ganz andere Frage: Wann werden Sie Ihre Lebensgefährtin heiraten?

Wir haben es schon so oft wegen der Pandemie verschoben, aber es wird mit Sicherheit in diesem Jahr sein.