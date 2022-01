Doskozil stellt klar: Gegen Abspaltung, für Geschlossenheit

Die politische Konstellation für eine SPÖ-Mehrheit in Österreich sei „günstig wie lange nicht“, heißt es da. Und weiter: „Wir werden als starke Landesorganisation unseren Beitrag zu einem SPÖ-Wahlerfolg auf Bundesebene leisten.“

"Gemeinsamer Weg"

Fürst hatte bereits dementiert, dass die Landespartei Abspaltungspläne habe. Am Mittwoch betonte Doskozil nun selbst, gegen eine Abspaltung nach deutschem CDU/CSU-Modell zu sein und meinte: „Das ist nicht nur meine Position, sondern es gibt eine klare Position der burgenländischen Sozialdemokratie und die lautet, dass es nur einen gemeinsamen Weg mit der Sozialdemokratie in Österreich gibt.“ An diesem Standpunkt orientiere sich die burgenländische Sozialdemokratie und habe sich auch jeder Spitzenfunktionär im Burgenland zu orientieren.