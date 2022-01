Abspaltung? Wie eine Liste Doskozil bei der Nationalratswahl kandidieren könnte

Die SPÖ-Burgenland debattiert, ob sie sich von der Bundes-SPÖ lösen soll. Hintergrund des Konflikts ist, dass Hans Peter Doskozil Spitzenkandidat bei der nächsten Nationalratswahl sein will, dass er sich aber bisher an Pamela Rendi-Wagner die Zähne ausbeißt. Wenn ihn die SPÖ nun nicht an ihre Spitze lässt, könnte er dann mit einer allfälligen Abspaltung eigenständig kandidieren? Der KURIER hat sich die rechtlichen und demoskopischen Rahmenbedingungen angesehen.