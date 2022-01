Rendi-Wagner bleibt bei "Ja zur Impfpflicht"

In der "ZiB 2" des ORF sprach sich die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner weiterhin für eine allgemeine Impfpflicht aus. Gefragt, ob sie bei neuen Virusvarianten wie Omikron, die möglicherweise weniger schwere Verläufe auslösen, noch rechtlich haltbar sei, sagte Rendi-Wagner: "Ja. Nach heutigem Wissensstand sage ich Ja zur Impfpflicht. Um möglichst rasch eine hohe Durchimpfungsrate in der Bevölkerung zu ermöglichen, um aus diesem Teufelskreis an Lockdowns ausbrechen zu können."

Aktuelle Diskussionen, dass durch eine höhere Durchseuchung eine Impfpflicht bald nicht mehr notwendig wäre, setzte sie ein großes "Vielleicht". Denn: "Das setzt voraus, dass man das Virus durchrauschen lässt." Das beutete aber auch hohe Erkrankungszahlen, es komme zu vollen Spitälern und auch zu vielen Toten, meinte Rendi-Wagner. Sie sprach von "vielen Menschen, die nach Verkehrsunfällen, Herzinfarkten oder Schlaganfällen nicht gut versorgt werden können."

"Diese Strategie ist nicht nur falsch, sondern medizinisch-ethisch eigentlich nicht vertretbar", erklärte Rendi-Wagner. Ihre Begründung: "Nehmen wir an, dass Omikron eine hohe Immunität erzeugt. Die Frage ist: Schützt sie auch vor neuen Varianten?" Sie sehe noch "viele Fragezeichen".

"Riskantes Glücksspiel"

Moderator Armin Wolf nannte Rechtsexperten und auch den hochrangigen SPÖ-Politiker Hans-Peter Doskozil, die die Impfpflicht bereits in Frage stellen würden.

Darauf antwortete Rendi-Wagner: "Ein reines Hoffen auf eine Omikron-Durchseuchung ist ein riskantes Glücksspiel mit einem hohen Einsatz. Diesen Preis würden wir alle zahlen."

Gesichert sei aber: "Impfen schützt besser als nicht impfen."