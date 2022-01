Doskozil sieht die Impfpflicht "bröckeln"

Doskozil äußerte sich am Mittwoch in Eisenstadt aber auch zur bevorstehenden Impfpflicht: "Das Thema Impfpflicht bröckelt auf Bundesebene ein bisschen", sagte der Landeshauptmann. Und nicht nur wegen der Omikron-Welle und der dadurch möglichen Anhebung des Grads der Durchseuchung in der Bevölkerung. Denn so wie geplant, wäre die Impfpflicht ohnehin nur "eine indirekte", weil man sie durch das Zahlen der Verwaltungsstrafen umgehen könne, meint der gelernte Verwaltungsjurist Doskozil. Er erwartet deshalb vor der endgültigen Beschlussfassung "noch Diskussionen". Für Doskozil ist überlegenswert, ob man diese indirekte Impfpflicht nicht mit gelinderen Mitteln erreichen kann, etwa durch kostenpflichtige Tests. "Dann würde man sich auch die episch breite Diskussion" über die Verfassungskonformität der Pflicht und die Überlastung der Behörden durch "Tausende Bescheide", die ausgestellt werden müssten, ersparen.

Und Doskozil plädiert auch für strengere Kontrollen. Bei seinem privaten Deutschlandbesuch über Weihnachten habe er bemerkt, dass beim Betreten von Lokalen und Geschäften immer der grüne Pass samt Ausweis vorzuweisen seien. Auch in Österreich könnte man "bei Kontrollen noch nachschärfen", so der frühere Landespolizeichef.