Rendi-Wagner: "Neuwahlen, sobald es die Situation zulässt"

Machen wir es konkret: Umweltministerin Gewessler stoppt den Straßenbau im Namen des Klimawandels. Kritiker sagen, man wird weiterhin Straßen brauchen, aber es werden halt Autos mit anderer Antriebstechnik darauf fahren. Wie würden Sie das lösen?

Nur die Stopptaste im Straßenbau zu drücken, wird nicht reichen. Vernünftige Klimapolitik ist kein Entweder-oder. Man muss fragen: Was braucht es aus der Sicht des Klimas? Der Bevölkerung? Der Industrie? Der Wirtschaft? Diese Zusammenschau ist die Voraussetzung für den Erfolg einer Energiewende. Die SPÖ steht zum Ausstieg aus der fossilen Energie, aber was nicht passieren darf, ist ein Ausstieg aus der Industrie und die Vernichtung hunderttausender Arbeitsplätze. Damit das nicht passiert, muss Energiewende als gemeinsame Aufgabe erkannt werden, für den Staat und für die Wirtschaft. Ohne Wirtschaft wird es nicht gehen. Man braucht Innovation und neue Technologien zum Energiesparen und -speichern.

Die türkis-grüne Regierung sagt ja auch von sich, Sie mache das Beste aus beiden Welten. Was unterscheidet Ihr Konzept von der Regierung?

Was wir von der Regierung bis jetzt gesehen haben, ist Symbolpolitik. Klimapolitik braucht aber eine langfristige Perspektive und ein gemeinsames Vorantreiben von Innovation. Solche Pläne fehlen mir bei dieser Regierung komplett.

Ein Thema im deutschen Wirtschaftsprogramm ist der Fachkräftemangel. Die deutsche Ampel setzt hier auch auf Einbürgerungen. Ist das auch in Österreich notwendig?

Deutschland ist hier mit Österreich nicht vergleichbar. In Österreich gibt es viel mehr EU-Arbeitsmigration, in Deutschland ist mit sinkender, in Österreich hingegen mit steigender Erwerbsbeteiligung zu rechnen. Wir müssen daher den Hauptschwerpunkt auf Arbeitskräfte in Österreich legen, auf Aus- und Weiterbildung, auf den Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit. Im Zusammenwirken mit ordentlichen Löhnen, dem Ausbau der Kinderbetreuung und innovativen Arbeitszeitmodellen lässt sich der Fachkräftemangel lösen. Das Staatsbürgerschaftsrecht gehört reformiert, weil es veraltet ist, das hat mit dem Arbeitsmarkt an sich aber nichts zu tun.