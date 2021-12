Katz-und-Maus-Spiel um Teilnahme Doskozils an Klausur der Bundes-SPÖ

Nur kurz währte der Weihnachtsfrieden zwischen Bundes-SPÖ und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Der schärfste Kritiker von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner sollte am 4. Jänner an der Präsidiumsklausur der Bundes-SPÖ in Krems teilnehmen. Der burgenländische Landeshauptmann gehört dem engsten Führungszirkel der Partei seit einem halben Jahr zwar nicht mehr an, wurde aber telefonisch und danach offiziell per Mail eingeladen. Vor Weihnachten hatte es in der Wiener Löwelstraße geheißen, Doskozil habe die Einladung auch angenommen. „Es ist uns wichtig, dass alle Landesparteivorsitzenden dabei sind“, hatte Stefan Wenzel-Hirsch, Kommunikationschef der Bundes-SPÖ, gesagt.