Burgenländische Rote liebäugeln mit Abspaltung

Impfpflicht, Corona-Maßnahmen, Neuwahlen, Bundespräsidentenwahl, Spitzenkandidatur in der SPÖ beim nächsten Urnengang auf Bundesebene – es gibt kaum noch ein Thema, bei dem der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit seiner Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner einer Meinung ist.

Dieser Konflikt ist aber mittlerweile nicht nur auf die beiden roten Führungskräfte beschränkt. Er schwappt auf die Funktionäre, auf den Apparat über, die Mauern zwischen der Parteizentrale in Eisenstadt und der Löwelstraße in Wien werden immer höher. So hoch, dass im Burgenland sogar schon darüber diskutiert wird, eigenständiger zu werden und sich von der Bundespartei loszulösen.