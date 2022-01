Ewiges Warten in Wien, bis die Impfung eingetragen ist

Einst Musterschüler beim Impfen, ist Wien ausgerechnet bei der Drittstichrate bei den älteren Menschen zuletzt hinter die anderen Bundesländer zurückgefallen. Die ÖVP fordert deshalb eine Booster-Kampagne für diese Altersgruppe (der KURIER berichtete).

Womöglich liege der Rückfall Wiens in der Impfstatistik gar nicht so an einer neuen Impfmüdigkeit. Dieser Gedanke kam zumindest Leser Hans T. (Name geändert), der einen fast zwei Monate langen Kampf mit den Gesundheitsbehörden um den korrekten Impfstatus durchmachen musste.

Gemeinsam mit seiner 74 Jahre alten Frau erhielt er am 12. November in der Impfstelle Karmelitergasse seinen Drittstich. Als sie dann versuchten, das Impfzertifikat in der Apotheke auszudrucken, kam die böse Überraschung: In Elga war die dritte Impfung nicht eingetragen.