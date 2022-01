Wien hinkt bei Drittstichen für ältere Menschen hinterher

Vom Impfbus bis zur Station im Stephansdom: Viel hat sich Wien im Vorjahr einfallen lassen, um den im Ländervergleich anfänglichen Rückstand bei der Durchimpfungsrate aufzuholen. Mit Erfolg: Im Laufe des Sommers stieß Wien auf die vorderen Ränge vor.

Nun – ausgerechnet am Beginn der Omikron-Welle – tut sich in Wien abermals eine Impflücke auf: Der Anteil der Wiener über 65, die bereits eine dritte Immunisierung erhalten haben, ist in Wien deutlich geringer als im Österreich-Schnitt. Verglichen mit den anderen Bundesländern ist die Bundeshauptstadt sogar abgeschlagenes Schlusslicht.

Magere Zahlen

So haben in Wien erst 64,4 Prozent der 65- bis 74-Jährigen einen Drittstich erhalten. Das ist Rang 9 hinter Kärnten (68,2 Prozent). Spitzenreiter ist das Burgenland mit 82,4 Prozent in dieser Altersgruppe (siehe Grafik).