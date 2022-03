Nach Mückstein übernimmt der grüne Polit-Profi vom Bodensee

Nun also doch. Vorarlbergs Umweltlandesrat Johannes Rauch soll die Nachfolge von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein übernehmen. Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Damit würde ein grünes Urgestein vom äußersten Westen des Landes nach Wien wechseln, das derartigen Begehrlichkeiten der grünen Bundespartei in der Vergangenheit stets beharrlich widerstanden hat.

So wurde der 62-Jährige etwa auch im Vorjahr als Nachfolger von Rudi Anschober als Gesundheitsminister gehandelt, blieb aber lieber am Bodensee, wo er seit 2014 in einer Koalition mit der schwarzen ÖVP von Landeshauptmann Markus Wallner regiert.

Koalitionspakt mitverhandelt

Der Vorarlberger bringt bestes Rüstzeug für die neue Aufgagbe mit. Und das gleich in mehrerlei Hinsicht. Anders als Mückstein ist Rauch ein mit allen Wassern gewaschener Politprofi, der auch den Koalitionspakt zwischen der damals noch türkisen und von Sebastian Kurz geführten ÖVP mitverhandelt hat.

Und das war keine Premiere für den Mann, der von 1997 durchgehend Bundessprecher der Vorarlberger Grünen war, bis er im Sommer des Vorjahres die Landespartei an die nächste Generation übergeben hat.

Schon 2003 dabei

In einem Interview mit dem KURIER im Herbst 2019 - die Grünen waren gerade wieder ins Parlament zurückgekehrt, die Vorarlberger Landtagswahlen standen vor der Tür - erzählte Rauch auf die Frage, ob seine Partei im Bund Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP wagen sollte:

"Ich war 2003 bei den Koalitionsverhandlungen zwischen der ÖVP mit Wolfgang Schüssel und den Grünen mit Alexander Van der Bellen mit dabei. Es gab eine Riesendiskussion, ob wir überhaupt mit der ÖVP verhandeln sollen. Dann haben wir entschieden, das tun wir. Am Ende hat es nicht gereicht. Die Schnittmengen waren zu klein. Und wir sind aufgestanden und haben das beendet. Was 2003 möglich war, kann 2019 oder 2020 auch möglich sein. Man wird sich einem Gespräch nicht verschließen."