Pläne für Schwarz-Grün II: LH-Vize Rauch will Klimaanleihe auflegen

Wollen Sie die Koalition also fortsetzen?

Daraus habe ich nie einen Hehl gemacht. Ich habe gesagt, dass das für mich ein Projekt ist, das auf zehn Jahre angelegt ist. Denn die ersten zwei, drei Jahre bist du Lehrling in einer Regierungsbeteiligung. Du musst das Handwerk lernen und machst auch Fehler. In der zweiten Periode kannst du dann auch größere Dinge in Angriff nehmen. Die Klimakrise und die Maßnahmen die dafür gesetzt werden müssen ist die größte Herausforderung für mich. Damit geht einher, eine Transformation der Wirtschaft Richtung Nachhaltigkeit zu schaffen.

War es auch mal eng? Das Thema Mindestsicherung etwa war doch für jede schwarz-grüne Koalition ein Reizthema.

Die Mindestsicherung war sicher eine der härtesten Auseinandersetzungen, ein wirkliches Ringen um jeden Zentimeter. Am Ende ist aber mit dem Vorarlberger System der Mindestsicherung ein Ergebnis herausgekommen, das verfassungsrechtlich hält. Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe, dass es ein österreichisches Modell werden könnte.

Landtags- und Nationalratswahlkampf laufen parallel. Worauf stellt man sich ein?

Bei der Nationalratswahl geht es darum, den Wiedereinzug zu schaffen. Da gab es Umfragen, die deutlich darüber hinausgehen. Denen traue ich nicht. Zielsetzung für die Landtagswahl ist natürlich diese sensationellen 17 Prozent zu halten.