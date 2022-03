Corona in NÖ: Wie SPÖ und ÖVP gemeinsam gegen die Krise kämpfen

Haben Sie beiden eigentlich schon einmal davor politisch zusammengearbeitet, weil es über die Parteigrenzen hinweg so gut funktioniert?

Königsberger-Ludwig: Nein, aber wir sind beide aus dem Mostviertel, das verbindet. Außerdem, welche Rolle soll bei einer Pandemie die Parteipolitik spielen? Es gibt sicher andere Themen, wo wir nicht einer Meinung sind und Ideologie mehr Rolle spielt, spielen muss.

Pernkopf: Im Krisenmanagement hat Parteipolitik nichts verloren. Da muss es nur um die Sache gehen.

Mit wie viel Freude oder Skepsis blicken Sie den Öffnungsschritten am Samstag, 5. März, entgegen?

Königsberger-Ludwig: Ich war wirklich überrascht, dass so weitreichende Lockerungen beschlossen worden sind. Die Entwicklung bei den Infektionen geht leider vorerst nur seitwärts und nicht abwärts. Aber das Gute ist, dass die Intensivbetten in den Spitälern nicht mehr so betroffen sind. Ob das alles so kommen wird, wird auch davon abhängen, ob die Prognosen, auf die die Öffnungsschritte aufbauen, auch so eintreffen.

Pernkopf: Ich blicke da optimistisch in die Zukunft. Das Wetter wird besser, die Intensivstationen sind von den hohen Infektionszahlen entkoppelt, dank der Impfung. Wenn Maßnahmen wieder notwendig sein sollten, werden wir sie rechtzeitig setzen.