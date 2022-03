FPÖ-Hilfe für die MFG? „Das ist ein sinnloses Gerücht“

Seit Wochen hält sich im Bezirk Wiener Neustadt, speziell in der Buckligen Welt, hartnäckig ein kurioses Gerücht. FPÖ-Nationalratsabgeordneter Peter Schmiedlechner aus der Gemeinde Lichtenegg soll zuletzt in Sachen MFG unterwegs gewesen sein.

Obwohl blauer Mandatar, soll er sich beim Aufbau der impfkritischen Partei in Niederösterreich engagiert haben. Das war sowohl in ÖVP- als auch in SPÖ-Kreisen zu hören.