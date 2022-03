Auf Spurensuche in der „Weißwein-Hauptstadt“

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Winzersohn Hannes Hais wird vermisst. Zum letzten Mal wurde er beim Musikpavillon im Kremser Stadtpark gesehen. Seither fehlt jede Spur von ihm. Ob der plötzlich vermögende Winzersohn selbst untergetaucht ist oder doch entführt wurde, können Hobby-Detektive nun auf dem neuen Krimi-Trail durch die Stadt herausfinden.

Schnitzeljagd und Sightseeing

Rund zweieinhalb Stunden – ohne Pausen – ist man bei der Kombination aus Schnitzeljagd und Sightseeing im Kremser Stadtgebiet unterwegs. Die Spurensuche beginnt im Stadtpark und reicht von der Gozzoburg bis fast nach Stein: „Die Testgruppe hat über 10.000 Schritte zusammengebracht“, erzählt Eva Karrer von „MyCityHighlight“.