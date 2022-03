Wachau: Besucherlenkung im Tourismusort Dürnstein wird verbessert

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

In der Gemeinde Dürnstein leben aktuell etwa 90 permanente Einwohnerinnen und Einwohner. Demgegenüber standen zumindest in der Zeit vor der Pandemie rund eine Million Tagesgäste pro Jahr. An Rekordtagen kamen bis zu 12.000 Gäste in den Ort. Neue Maßnahmen sollen künftig helfen, die Besucherströme besser zu verteilen.

Man will bereits bei der Ankunft der Gäste ansetzen. Bernhard Schröder, Geschäftsführer der Donau Niederösterreich Tourismus GmbH, sprach bei der Präsentation der Pläne von einer „adäquaten Willkommenssituation“, die man schaffen wolle. Dafür soll bis Saisonbeginn 2023 der größte Parkplatz der Gemeinde neu strukturiert werden.

Derzeit sehen Schiffstouristen zuerst die unattraktive Parkfläche, die bisher nicht zum Verweilen einlud. Das soll sich ändern: Mit Sitzmöglichkeiten, Platz für Konsumation, einer auenartigen Landschaftsgestaltung und WLAN-Zugang wird der Platz zum Aufenthaltsort am Flussufer.