Hobby-Detektive auf Mörderjagd

„Ich suche immer nach neuen Orten. Vorab recherchiere ich, was es alles zu sehen gibt, welche Sehenswürdigkeiten man besuchen kann und ob es einen bekannten Kriminalfall aus der Region gibt, an dem ich meine Geschichte anlehnen kann“, schildert Karrer den Entstehungsprozess. Für weitere Recherchen kontaktiert die Absolventin der Fachhochschule St. Pölten immer auch Bekannte vor Ort, die ihr dann versteckte „Gemälde, Straßen oder andere Dinge, die man nicht unbedingt kennt“, verraten. „Mit diesem Pool an Infos fahre ich dann selbst in die Stadt, gebe alle interessanten Punkte in Google Maps ein und überlege mir auch gleich eine Frage“, so die gebürtige Kufsteinerin.