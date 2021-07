Escape Rooms: Mit Geistern gefangen auf der Burg

Spiele, bei denen man in Kleingruppen Rätsel lösen muss, um sich aus brenzligen Situationen zu befreien oder dadurch abenteuerliche Missionen erfüllt, sogenannte „Escape Room Games“, werden immer beliebter.

„Wer einmal ein Escape Room Spiel gemacht hat, der ist meistens sofort süchtig und will mehr“, sagt Christine Jäger, Tourismuschefin der Burg Aggstein (Bezirk Melk, NÖ). Damit spricht sie auch ihre eigene Erfahrung an, denn einmal erfolgreich eines in Wien absolviert, wollte sie mehr davon und holte das Konzept auf „ihre“ Burg. Das ist nun drei Jahre her, damals nannte man es „Abenteuerspiel, Escape Rooms waren da bei uns noch nicht angekommen“.