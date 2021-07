Newcomer-Szene spielt bei Festival in St. Pölten groß auf

Das Programm ist jedenfalls bunt gemischt. So liefert die Indie-Pop-Rock-Band Safaro mit Gitarren-Jungmaestro Roman Kugler und Drummer Sammy Scheer einen ihrer ersten Auftritte ab. Einer der jungen, strahlenden Sterne am St. Pöltner Musiker-Himmel ist der amtierende Youngster-of-Art-Preisträger Salamirecorder mit seiner Rock-Surf-Garage-Band Salami Sux, für die er sich die Punk-Veteranen Mots T. Sux und Thoms’n’Roll (Ex-Skeptic Eleptic, The Zsa Zsa Gabors u. v. m.) an Bord geholt hat.