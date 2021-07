Große Gefahr am Radweg: 20 Meter hohe Esche stürzte in St. Pölten um

Als die Freiwilligen am Ort des Geschehens eintrafen, hatte die Polizei den Bereich bereits abgesperrt. Der Baum wurde in weiterer Folge in jeweils ein Meter lange Stücke zersägt und am Waldrand abgelegt. Nach rund einer Stunde konnten die Feuerwehrleute wieder in ihre Zentrale zurückkehren.