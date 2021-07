Regisseurin ist „Feuer und Flamme“ für die Oper in Gars

2020 musste coronabedingt pausiert werden. „Carmen“ konnte nicht aufgeführt werden, aber Pläne wurden dennoch geschmiedet. Intendant Johannes Wildner kam dann auf die Idee, eine kammermusikalische Fassung der „Entführung aus dem Serail“ zu spielen. „Er hat mich sozusagen beauftragt, ein Regiekonzept umzusetzen“, erinnert sich Padouvas, die nun das erste Mal bei so einem Projekt Regie führt.

Dass sie überhaupt diesen Beruf ergriffen hat, sei Zufall gewesen. Nach der Matura wusste sie nicht, was sie machen möchte: „Ich habe dann beschlossen, es muss auf jeden Fall etwas mit Musik sein.“ Nach dem Studium der Musikwissenschaft in Wien sei ihr klar gewesen, am Theater arbeiten zu wollen.