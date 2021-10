Neuer Escape Room: Wenn Kriminelle eine Wiener U-Bahn kapern

Wiener Geschichte

Die Idee zu dem Raum hatte Venetikidis selbst. Er beschreitet damit auch thematisch einen etwas anderen Weg als die Konkurrenz: „Ich wollte nicht den zehnten Ägypten-Themenraum oder das fünfte Harry-Potter-Abenteuer entwickeln“, sagt er. „Wir sind in Wien – und diese Stadt bietet so viel an Abenteuern. Ich will die Wiener Geschichte und Kultur verstärkt in unseren Räumen verankern.“

Bisher gibt es bei „First Escape“ vier Themenräume, einer davon – The Opera – spielt in der Wiener Staatsoper. Und auch der nächste Raum ist schon in Planung, er wird ins Wiener Mittelalter führen.

Dass sich Venetikidis aktuell der U-Bahn annimmt, kommt nicht von ungefähr. Venetikidis – halb Deutscher, halb Grieche – schrieb einst in Dublin seine Masterarbeit über Streckennetzkarten für Öffis. Später zog er nach Wien. „Wegen der Stadt.“