Abwechslungsreicher März im Kremser Kesselhaus-Kino

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Facettenreich zeigt sich das Programm des Kino im Kesselhaus im März. Am 17. März steht bereits ein besonderes Highlight an. Noch vor dem offiziellen Kinostart wird in Kooperation mit dem Karikaturmuseum Krems die Österreich-Premiere von „Rotzbub“ gezeigt. Im Film erwecken der bayrische Filmemacher Marcus H. Rosenmüller und Santiago Lopéz die Figurenwelt von Manfred Deix zum Leben. Der 2016 verstorbene Karikaturist hat das Drehbuch noch selbst abgenommen.

Zwei Filmgespräche

Weiter geht es dann mit zwei Dokumentarfilmen und anschließenden Gesprächen. Am 24. März wird so etwa der Film „Nasrin“ gezeigt. Dabei geht es um die iranische Rechtsanwältin und Menschenrechtsaktivistin Nasrin Sotoudeh, die zu 38 Jahren Gefängnis und 148 Peitschenhieben verurteilt worden ist. Im Anschluss an den Film findet ein Podiumsgespräch mit Amnesty-Aktivistin Parisa Mansouri und Univ. Prof. Dr. Siroos Mirzaei, einem Spezialisten für den Nachweis von Folter, statt.

Am 30. März läuft dann der Film „The Game – Spiel zwischen Leben und Tod“. Für das anschließende Filmgespräch wird die deutsche Filmemacherin Manuela Federl anreisen.

Kino für Kinder

Zwischenzeitlich kommt auch das junge Publikum ab drei Jahren auf seine Kosten. Am 27. März gastiert das WienXtra-Bilderbuch Kino in Krems. Dabei wird „Als das Faultier mit seinem Baum verschwand“ von Oliver Scherz und Katja Gehrmann, „Nalle will Bestimmer sein“ von Stina Wirsén und „Hamster Heinz auf Schatzsuche“ von Raoul Krischanitz auf der großen Leinwand zu sehen sein. Alle Filme sind mit Live-Erzählungen und -Musik verbunden.

Ein weiteres Highlight wird auch die Verfilmung von Christine Nöstlingers „Maikäfer flieg!“ am 26. März sein. Passend dazu findet aktuell die Ausstellung „Christine Nöstlinger und ihre Buchstabenfabrik“ im Karikaturmuseum Krems statt.