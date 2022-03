Niederösterreichisches Armutsnetzwerk schlägt Alarm

„Zwei Drittel unserer Beratungen betreffen Frauen, die nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen oder ihre Kinder versorgen können“, sagt Ulrike Oforha von der Caritas-Sozialberatung Wr. Neustadt. Eine zentrale Forderung: Leistbares Wohnen für alle. Das könnte laut Armutsnetzwerk NÖ durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden: Etwa mehr geförderten Wohnraum mit geringem Eigenmittelanteil schaffen sowie Wohnbeihilfe zusätzlich zur Sozialhilfe ausbezahlen.

Generell müsste die Sozialhilfe von derzeit 977 Euro deutlich angehoben werden. „Die Lebenskosten werden wohl weiter steigen“, so Bühler mit Blick auf Krieg und Pandemie. „Wir müssen jetzt handeln, wenn wir nicht wollen, dass Menschen in Österreich reihenweise auf der Straße leben müssen“, so der Appell an die Politik.