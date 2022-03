Immer mehr Frauen setzen sich in männerdominierten Berufen durch

Das habe sich mittlerweile zum Glück geändert: „Hätte mir jemand vor 30 Jahren erzählt, was ich heute mache, hätte ich ihn ausgelacht“, sagt die Produktionslogistikerin, die heute als Managementbeauftragte und Werkstättenkoordinatorin im Bereich SCM (Supply Chain Management) arbeitet.

Frauennetzwerk

Seit fünf Jahren ist Axelrod auch Ansprechpartnerin für Frauen im Betriebsrat am Standort St. Pölten, woraus auch ein eigenes Frauennetzwerk entstand. Mittlerweile sind am Standort St. Pölten von 591 Mitarbeitenden 42 Frauen – Tendenz steigend, wenn es nach der Geschäftsführung geht. „Aktuell sind bereits 20 Prozent unserer Neuaufnahmen Frauen. Immer mehr Frauen entscheiden sich für eine technische Ausbildung und damit für einen Job mit Zukunft“, sagt Sandra Gott-Karlbauer, Geschäftsführerin ÖBB-Technische Services GmbH. Ziel sei es nun, auch die optimalen Voraussetzungen in Bezug auf Infrastruktur und Ausstattung für Frauen im Unternehmen zu schaffen.

Keine Stolpersteine

Automatisierung der Arbeitsschritte erleichtert nicht nur den Männern den Berufsalltag, sondern schafft auch gleiche Voraussetzungen für Frauen im Job: „Wirkliche Stolpersteine, in eine männerdominierte Branche einzusteigen, gibt es für Frauen heute nicht mehr“, spricht auch die 41-jährige Mechatronikerin Alexandra Nestler aus Erfahrung. Auch sie wechselte vom Büro in die Werkstatt.

„Schüchtern und zartbesaitet“ sollte man als Frau in der Branche nicht sein, so die ÖBB-Technikerinnen: „Man darf sich für keine Arbeit zu schade sein. Ist etwas wirklich einmal zu schwer, darf man aber auch um Hilfe bitten“, so der Tenor der Frauen.

So gewinne man nicht nur den Respekt der männlichen Kollegen, sondern auch ihr Vertrauen: „Männer können bei gewissen Themen nicht miteinander reden. Dann kommen sie zu uns, wo sie auch einmal weinen können“, so die Erfahrung der Frauen.