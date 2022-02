Impfraten liegen in Österreich zwischen 40 und 84 Prozent

Ist das Gefälle unter den Bundesländern schon krass das Burgenland liegt weiter mit einer Impfrate von rund 75 Prozent an der Spitze, Schlusslicht bleibt Oberösterreich mit rund 65 Prozent , fallen die Gemeinden noch mehr aus dem Rahmen. Sie liegen zwischen 84,3 Prozent an aufrechten Impfzertifikaten (Tadten im Burgenland) und 40,6 Prozent (Stall in Kärnten), knapp vor Jungholz in Tirol mit 39,4 Prozent, dem ewigen Schlusslicht. Doch in Jungholz sind die meisten Bewohner Deutsche, deren Impfstatus nicht im österreichischen Register auftaucht.