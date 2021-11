1.629 Stiche und viele Fragen zur Corona-Impfung

Bei Dienstbeginn hat das Impfteam vereinbart, eine Strichliste zu führen, damit wir wissen, wie viele Erstimpfungen an diesem Samstag durchgeführt werden. Am Impftagende wird sich zeigen, dass es ernüchternd wenige sind. Die errechnete Quote liegt bei etwa 6,5 Prozent. Die meisten Impfungen sind Zweit- oder Drittstich Ich wusste bis zu diesem Tag nicht, dass in solch einem Tempo geimpft werden kann. Die Menschen registrieren das aber positiv. Die Wartezeit für den Einzelnen wird auf das Notwendigste beschränkt, es müssen ja nach der Impfung auch noch 15 Minuten im Wartebereich zur Beobachtung abgesessen werden.