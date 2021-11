Nach dem dritten Stich: So kommen Sie zu Ihrem Grünen Pass

Gut eine Million Österreicherinnen und Österreicher hat sich schon den dritten Stich geben lassen. Wer geboostert ist, möchte das in der Regel auch in seinem Grünen Pass dokumentiert wissen. So mancher wartet dabei vergeblich, dass die Information automatisch auf seiner App aufscheint. Diese Information muss man aktiv in die App laden - und zwar folgendermaßen:

Sie gehen auf diese Website und loggen sich am PC oder am Laptop mit Ihrer Handysignatur ein, indem sie zuerst ihre Zugangsdaten für die Handysignatur eingeben und dann einen QR-Code scannen.

Jetzt haben Sie Zugang zu Ihren Impfzertifikaten, die Sie sowohl als PDF-Datei als auch als QR-Code downloaden können. Jetzt laden Sie den QR-Code herunter.

Öffnen Sie am Handy ihre App "Grüner Pass". Unten rechts ist ein "Plus-Zeichen", auf das Sie drücken. Sofort erscheint das Fenster: "Zertifikat" hinzufügen. Drücken Sie die Möglichkeit "QR-Code" scannen und fotografien Sie den QR-Code an Ihrem Laptop bzw. PC ab.

Ihre Drittimpfung ist jetzt in Ihrer App dokumentiert.