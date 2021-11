Dritter Stich: Jedes Bundesland fährt eigene Strategie

Das nationale Impfgremium empfiehlt das „Boostern“ nämlich erst ab dem sechsten Monat nach dem Zweitstich, ausgenommen Risikogruppen wie Senioren oder jene Personen, die das Astra-Zeneca-Serum erhielten, hier wird ab dem vierten Monat empfohlen.

Doch die Impfstrategie gegen Corona ist bekanntlich Ländersache - und wie zu Jahresbeginn sind die Tempi unterschiedlich. Wien hat bereits damit begonnen, Auffrischungsimpfungen für alle schon vier Monate nach dem zweiten Stich zu ermöglichen, unabhängig vom zuvor verwendeten Vakzin. Die Drittimpfungen seien „der zentrale Baustein, um schwere Erkrankungen und eine Überlastung der Spitäler in dieser Welle zu verhindern“, heißt es seitens der Stadt.

Allmählich nehmen auch einige ÖVP-geführte Länder Fahrt auf. Am Dienstag kündigte Landeshauptmann Wilfried Haslauer an, auch in Salzburg werde die Auffrischungsimpfung ab dem vierten Monat möglich sein. Das freilich vor der Situation, dass die Spitäler im Bundesland Triagen vorbereiten und vor dem Kollaps stehen. Am Mittwoch zog Tirol nach: Landeshauptmann Günther Platter verkürzt die Wartefrist ebenfalls, zudem will auch Tirol wie Wien die Corona-Schutzimpfung für Kinder ab 5 Jahren starten. In Vorarlberg sind frühere Auffrischungsimpfungen bereits möglich, das wird aber noch nicht explizit beworben.

Die Steiermark hält sich indes strikt an die Vorgaben des Impfgremiums. Wer nach vier Monaten zu einer Impfstraße kommt, muss ohne Drittimpfung heimkehren. Das sei Haftungs- wie Logistikfrage gleichermaßen, begründet Impfkoordinator Michael Koren. Aber der dritte Stich würde mit Termin so eingeteilt, dass „man rund sechs Monate nach dem zweiten drankommt“.