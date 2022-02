Eine mögliche Erklärung ist die Angst vor Impfnebenwirkungen. In einer Umfrage von Februar 2021 unter 676 Athletinnen und Athleten, die für Deutschland an den Olympischen Spielen in Tokio teilnahmen oder im Perspektivkader für die jetzigen Winterspiele in Peking waren, gaben 22 Prozent an, sich nicht oder wahrscheinlich nicht impfen zu lassen. Jeder Zweite nannte die Angst vor Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen durch die Impfung als Grund dafür. Besonders gefürchtet sind Herzmuskelentzündungen, die schwere Rhythmusstörungen verursachen und so zum plötzlichen Herztod führen können.

"Das Bild des fitten Sportlers, der bei seiner Sportausübung plötzlich zusammenbricht, erschreckt uns alle. Abgesehen davon können Herzmuskelentzündungen in manchen Fällen auch zu einem nachhaltigen Herzmuskelschaden führen. Das ist bei jungen Sportlern, die im Rahmen einer Covid-Erkrankung oder -Impfung eine Herzmuskelentzündung erleiden, aber sehr selten", betont Podolsky.

Da Profisportler in der Öffentlichkeit stehen, fallen ihre Nebenwirkungen allerdings mehr auf. In der Schweiz sorgten etwa die Berichte zweier Leichtathletinnen über Herzprobleme nach der Booster-Impfung für Aufsehen. Bei Fabienne Schlumpf und Sarah Atcho traten kurz nach ihrem dritten Stich Komplikationen auf, Schlumpf litt unter einer Herzmuskel-, Atcho unter einer Herzbeutelentzündung.