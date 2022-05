Rauch warnt: "Pandemie einfach nicht vorbei" + Drei Impfungen für Grundimmunisierung

Gesundheitsminister Johannes Rauch warnt im Nationalrat - unter Hinweis auf Portugal - sehr ernst, dass "entgegen allen Hoffnungen die Pandemie einfach nicht vorbei ist". In Portugal sorgt die Virusvariante BA.4/BA.5 für einen massiven Anstieg der Zahlen. Es sei, stellte Rauch fest, also "notwendig, mit einem gewissen Ausmaß an Vorsicht mit der Situation umzugehen, bei allen Wünschen nach Normalität und Beendigung der Pandemie". Deshalb bereite sich das Ministerium auch mit einem Maßnahmenplan "seriös" auf die Herbst/Wintersaison vor.

Was die - von der FPÖ auch in der Debatte immer wieder in Abrede gestellte - Überlastung des Gesundheitssystems betrifft, bekannte sich Rauch dazu, künftig verstärkt die Belastung des Personals in den Blick zu nehmen. Die Einschätzung der Corona-Lage müsse sich verstärkt daran bemessen, wie es dem Personal in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen geht, "ob dort die Arbeit noch bewältigbar ist".