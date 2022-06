VfGH prüft wieder Corona-Gesetze: Erste Entscheidung zur Impfpflicht?

Eine inhaltliche Entscheidung über die Impfpflicht, die aktuell auf Eis liegt, wurde bisher vom Höchstgericht nicht getroffen. Mehrere Anträge waren aus Formalgründen zurückgewiesen worden.

Wieder aufgenommen werden in der Montag startenden Session Beratungen über das Betretungsverbot für Kultureinrichtungen, das vom 22. November bis 11. Dezember des Vorjahres gegolten hat. Gegen dieses hatten sich der Kabarettist Alfred Dorfer und weitere Kulturschaffende gewendet. Mit welchen Themen sich der VfGH abseits von Corona in den kommenden Wochen beschäftigen wird, wird erst in den kommenden Tagen bekannt gegeben.