Umweltmediziner kritisiert Lockerungen bei Einreiseregelungen

Seit Mitternacht gelten erstmals sein Beginn der Pandemie bei der Einreise nach Österreich keine Beschränkungen mehr. Die 3-G-Regelung ist aufgehoben, Einreisende aus anderen Ländern müssen demnach keinen Test-, Impf- oder Genesungsnachweis vorweisen.

Hauptreisezeit

Dass beinahe alle Regelungen zu Beginn der Hauptreisezeit gefallen sind, sieht Umweltmediziner Hans-Peter Hutter kritisch. "Es ist das kleine Einmaleins, dass genau die Reisezeit immer ein Thema war, wo man gesagt hat eigentlich müsste man mehr kontrollieren“, sagt er in der ORF-Sendung Zeit im Bild.

"Was wir jetzt machen, ist im Vorfeld der Reisezeit im Prinzip alles aufzulassen, was noch in irgendeiner Weise eine gewisse Kontrolle bieten würde.“

Virusvariantengebiete

Einzig bestehen bleiben laut Verordnung des Gesundheitsministeriums die Einreiseregeln fĂĽr Virusvariantengebiete. Allerdings befindet sich aktuell kein einziges Land auf der entsprechenden Staatenliste.

Im Falle einer neuen gefährlichen Virusvariante, könnte eine neuerliche Test-, Registrierungs- und Quarantänepflicht verhängt werden.