Aufhebung aller Beschränkungen: Kroatien-Einreise wie vor Corona

In den Urlaub fahren wir vor der Corona-Pandemie? Das ist jetzt wieder möglich - zumindest dann, wenn es um eine Reise nach Kroatien geht. Nachdem die Maßnahme der obligatorischen Vorlage eines COVID-Zertifikats bei der Einreise nach Kroatien am 1. April abgeschafft wurde, hat das Innenministerium diese Woche beschlossen, die letzte Beschränkungsmaßnahme an den Grenzen aufzuheben. So sind nun auch Nicht-EU-Bürger nicht mehr verpflichtet, an der Grenze einen gültigen Impfnachweis bzw. negativen PCR-Test vorzuweisen.



"Die Gültigkeit des bis zum 30. April 2022 geltenden Beschlusses über die vorübergehende Beschränkung des Überschreitens der Grenzübergänge der Republik Kroatien wurde nicht verlängert. Daher sind bei der Einreise in die Republik Kroatien dieselben Regeln zu beachten, die vor der COVID-19-Epidemie gegolten haben: Der Schengener Grenzkodex, das Ausländergesetz usw. - epidemiologische Bedingungen sind aber nicht mehr zu erfüllen", heißt es in einem Schreiben des Innenministeriums.

Zur Erinnerung: Obwohl EU-Bürger ihre COVID-Bescheinigung seit dem 1. April nicht mehr vorlegen müssen, galt die Regel der Verpflichtung zur Vorlage einer Bescheinigung oder eines negativen Tests immer noch für alle Passagiere, die Drittstaatsangehörige sind. Diese Entscheidung galt bis zum 30. April, wurde nun aber auch offiziell widerrufen.