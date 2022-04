Kroatien: Touristen aus Nicht-EU-Ländern müssen künftig "Eintritt" zahlen

Fragen über Fragen

Die neue Einreisebestimmung gilt für alle Drittstaatsangehörigen, die von der Visumpflicht befreit sind. Kroatien-Reisende werden ein elektronisches Formular ausfüllen müssen, in dem sich der/die Antragsteller/in detailliert zu seinem/ihren Beruf, Gesundheitszustand oder Strafregister erklären wird müssen. Außerdem soll darin erläutert werden, wo man in Europa zuletzt herumgereist ist und sogar welche Medikamente man einnimmt.



Eine Reisegenehmigung, ohne die ein Grenzübertritt nicht möglich ist, wird in den meisten Fällen innerhalb von Minuten nach Antragstellung ausgestellt. In seltenen Fällen, wenn zusätzliche Kontrollen erforderlich sind, kann die Ausstellung einer Genehmigung bis zu 30 Tage dauern bzw. schlussendlich abgelehnt werden.



Aber: "Nur eine Reisegenehmigung zu haben, berechtigt eine(n) nicht automatisch zur Einreise, die endgültige Entscheidung wird am Grenzübergang getroffen", heißt es aus dem kroatischen Ministerium für Tourismus und Sport.